Barcellona, pazza idea per arrivare a Neymar: niente soldi ma quattro giocatori

Il Barcellona non si ferma più. Dopo Griezmann, il sogno è Neymar. Non è certo un segreto che il brasiliano voglia tornare in Spagna e stia facendo di tutto per riuscire nel proprio intento. Allo stesso modo, pure il club catalano starebbe studiando la formula migliore per arrivare al calciatore.

Dalla Germania, arrivano delle indiscrezioni piuttosto interessanti in merito alle intenzioni del Barcellona. Per arrivare a Neymar, second la Bild, i catalani sarebbero disposti a mettere sul piatto ben quattro giocatori. Nessuna somma di denaro, ma solo contropartite. Sul piatto ecco Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Nélson Semedo e Samuel Umtiti. Il valore dei giocatori dovrebbe arrivare ai 222 mililioni spesi dal Psg per portare O’Ney in Francia.