Barcellona, pazza offerta per Neymar: 100 milioni e due giocatori…a scelta

Secondo quanto riferito da Sky Sports, il Barcellona non molla Neymar e, anzi, rilancia con un’altra offerta incredibile. Dopo i 40 milioni, Coutinho e Dembelé, ecco che il club blaugrana ha alzato la posta in gioco.

Sarebbe da 100 milioni di euro più due giocatori la proposta del patron Bartomeu al Psg per portare Neymar in Catalogna. Ancora più curiosa l’idea del club blaugrana, disposto a far scegliere ai francesi i due giocatori da mettere nell’operazione. Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo e Malcom. Sono loro i calciatori sacrificabili per il Barcellona.

Il PSG parte da una richiesta di oltre 200 milioni di euro per il 27enne prelevato proprio dai catalani nell’estate del 2017. La trattativa è difficile e potrebbe vedere anche la Juventus interessata.