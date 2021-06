Barcellona, per rinnovo contratto Messi serviranno tagli agli stipendi per… 200 milioni

Il prolungamento di contratto de La Pulce porterà tagli importanti in casa blaugrana

Lionel Messi è attualmente impegnato in Copa America con la sua Argentina. Eppure, La Pulce riesce a far parlare di sé anche in Europa. Tema caldissimo il suo futuro con il rinnovo di contratto col Barcellona che sembra sempre più vicino nonostante i gravi problemi finanziari del club e le mosse che proprio i blaugrana dovranno compiere per "trattenere" il numero 10.