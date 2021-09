Barcellona, Pirlo per il dopo Koeman: per Laporta è il “Rijkaard 2.0”

Il mister italiano piace e seduce come idea il patron blaugrana

Un'altra sconfitta pesantissima in Champions League e una prestazione da dimenticare. Il Barcellona di Ronald Koeman incappa in un'altra serata no contro il Benfica e vede il superamento del girone come fosse un miraggio. Altro 3-0, dopo quello subito dal Bayern Monaco, e ancora futuro in discussione per il mister olandese. Questa volta, però, i rumors potrebbero trasformarsi in realtà con il presidente Laporta intenzionato a cambiare.