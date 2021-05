Barcellona, pronto comunicato durissimo contro la Uefa

Il Barcellona è convinto che lasciare la Superlega sarebbe un errore storico.

Il Barcellona non ha preso bene le decisioni dell'Uefa contro le tre squadre che non hanno ancora abbandonato il progetto Superlega. Un pacchetto di misure morbide per riaccogliere nella casa di Nyon i 9 club che si sono pentiti ma non per chi va avanti con il progetto. Per il Barcellona, per il Real Madrid e per la Juventus invece è prevista l'esclusione dalle coppe per 2 anni. Il club catalano domani sabato 8 maggio diramerà un comunicato in cui riterrà inaccettabile l'atteggiamento dell'Uefa. Il Barcellona ribadirà la necessità di riforme strutturali per garantire la sostenibilità finanziaria e aumentare l'interesse per le partite dal punto di vista dello spettacolo. Il Barcellona è convinto che lasciare la Superlega sarebbe un errore storico.