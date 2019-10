Barcellona-Real Madrid, ufficiale il rinvio a data da destinarsi

Per il momento l’unica certezza è che Barcellona e Real Madrid non si affronteranno, come da calendario, il 26 ottobre al Camp Nou. Ma sulla data del Clasico d’andata della Liga 2019-2020 è ancora nebbia fitta.

Al termine di 48 ore a dir poco convulse la Liga ha infatti ufficializzato il rinvio della super-sfida a data da destinarsi. Impossibile, o meglio sconsigliato, giocare nel giorno della manifestazione di protesta organizzata a Barcellona per contestare la condanna dei “ribelli” protagonisti dei disordini dell’ottobre 2017 nel giorno della dichiarazione d’indipendenza della Catalogna.

Ma per il momento è stato impossibile anche trovare una data che mettesse d’accordo tutti. Dopo il no del Barça all’inversione del campo, il Real si è opposto all’ipotesi di giocare il 7 dicembre. Ecco così che le istituzioni calcistiche spagnole si sono prese altre 48 ore per decidere, anche se sembra certo che si giocherà a dicembre. Il responso definitivo arriverà entro lunedì alle ore 22.

“Nel caso non si arrivi a un accordo – si legge nel comunicato – Sarà il Comité de Competición l’organo incaricato di determinare la data dell’incontro”.