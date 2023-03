Barcellona-Roma femminile: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18:45 per il ritorno dei quarti di Champions.

Barcellona-Roma femminile in campo questa sera, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 18:45 per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il Barcellona proverà a ripetersi mentre la Roma femminile proverà a sfruttare l'entusiasmo del grande appuntamento per vendicare il k.o. maturato in casa.

La partita tra Barcellona e Roma femminile andrà in scena, come detto, oggi mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 18:45 per il ritorno della Women's Champions League.

La sfida potrà essere vista in diretta tv e live streaming per gli appassionati del calcio donne e della competizione europea. Nello specifico la partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app disponibile su smart tv. Il match del Camp Nou sarà inoltre visibile anche in streaming sempre sull'app di DAZN attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet o attraverso il collegamento al sito