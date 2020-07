Barcellona, Setien in bilico: “Non so se ci sarò in Champions League…”

Quique Setien si sente a rischio. Non lo dice apertamente ma le sue parole sul prossimo futuro non lasciano spazio a grandi interpretazioni. La sconfitta del suo Barcellona contro l’Osasuna e la contemporanea vittoria del Real Madrid hanno messo fine ai sogni di gloria blaugrana in Liga con i blancos diventati campioni. Adesso un solo obiettivo la Champions League che, però, potrebbe non vedere il mister protagonista.

Setien: “Spero di esserci in Champions…”

Intervistato alla fine della gara contro l’Osasuna, Setien ha commentato ai microfni di Cadena Ser il suo futuro e i prossimi impegni del Barcellona: “Se ci sarò al ritorno in Champions contro il Napoli? Spero di sì, ma non lo so”. Parole che mettono in evidenza una situazione molto delicata con la posizione del mister in bilico più che mai. Le parole di Messi dopo il ko confermano le difficoltà del momento e non sostengono per nulla la posizione dell’allenatore…

