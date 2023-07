Barcellona, sorpresa: Messi tornerà al Camp Nou

Ha dell'incredibile la notizia che rimbalza direttamente dagli Stati Uniti. Lionel Messi potrebbe presto tornare a giocare al Camp Nou per una partita d'addio al club a cui ha dedicato gran parte della carriera, il Barcellona . Ad affermarlo è stato Jorge Mas, maggior azionista e comproprietario dell'Inter Miami, che ha aperto le porte alla possibilità di un amichevole o di un evento organizzato appositamente. Queste le sue parole riportate da Sport : "Non so come, ma qualcosa spero si faccia. Hanno il trofeo Gamper e potrebbe essere una possibilità. Noi ci stiamo provando, vogliamo che Leo abbia l'addio che merita al Camp Nou, magari quando riaprirà dai lavori".

Una possibilità a lungo discussa in passato era quella di un prestito al Barcellona. Opzione che Jorge Mas si è sentito di escludere a priori, confermando che Lionel Messi è ora un calciatore dell'Inter Miami ed è li che resterà. "No, un prestito non ci sarà. Però siamo convinti che meriti un omaggio lì e farò tutto ciò che è in mio potere per fare in modo che accada". Al momento si tratta solo di un'idea a cui i dirigenti del club di Miami stanno lavorando, per cui c'è ancora tutto da discutere e decidere anche con il Barça.