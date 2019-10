Barcellona, Ter Stegen: “Contro Roma e Liverpool crollo psicologico. Potrebbe ripetersi…”

Se Leo Messi fa storia a sé, Luis Suarez resta uno degli attaccanti più forti al mondo e Antoine Griezmann sta accelerando l’inserimento nel Barcellona, chi sta bruciando le tappe per affermarsi come uno dei leader del gruppo, non solo per il rendimento, è Marc-André Ter Stegen.

Il portiere tedesco sta inanellando super prestazioni ed è ormai un riferimento all’interno dello spogliatoio.

Intervistato da Marca, l’ex Borussia Moenchengladbach è tornato a parlare delle ultime due eliminazioni dalla Champions League contro Roma e Liverpool, che hanno avuto in comune il denominatore del crollo dei catalani nella partita di ritorno dopo le larghe vittorie dell’andata, rispettivamente 4-1 e 3-0.

Ter Stegen ha assicurato che non si è trattato di motivazioni tecniche e per questo non ha potuto escludere che il problema si ripresenti…: “Non siamo usciti per errori tattici, semplicemente abbiamo avuto un calo mentale inspiegabile: per questo purtroppo non posso escludere che ci possa risuccedere. Non abbiamo saputo darci una spiegazione di quanto accaduto”.

Quest’anno il Barcellona punta a tornare a mettere le mani sulla Coppa cinque anni dopo l’ultima finale vinta contro la Juventus. Ter Stegen ha già iniziato a contribuire attraverso una super prestazione sul campo del Borussia Dortmund con il rigore parato al compagno di Nazionale Reus e altri interventi di livello.