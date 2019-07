Barella, addio strappalacrime al Cagliari: “La mia carriera mi sta portando via da casa, dalla mia Terra…”

Nicolò Barella è diventato un calciatore dell’Inter. Ieri le visite mediche per il club nerazzurro, oggi l’addio al Cagliari. Le sue parole sono state condivise dalla stessa società sarda attraverso i canali ufficiali del club.

Una lettera strappalacrime, pubblicata su un’intera pagina de L’Unione Sarda,con la quale il centrocampista saluta i colori rossoblù, i suoi tifosi, i suoi amici, la sua Sardegna. Parole importanti, dette prima col cuore che con la testa. Un messaggio importante che mostra il legame che sempre accompagnerà il classe ’97 alla “sua Terra”.

LASCIO CASA – “Cari tifosi rossoblù, cara società, caro presidente e cari compagni, sto vivendo vivendo una sensazione strana. La mia carriera di calciatore professionista mi sta portando via dalla mia Terra, dalla mia città, dalla mia famiglia e dagli amici più cari. Mi sta portando oltre il mare, lontano da casa“, così inizia la lettera di Barella per il Cagliari e il suo ambiente. Parole intense che ripercorrono la carriera del centrocampista: “Ho realizzato il mio sogno, nato nei campetti di periferia, quando da piccolo mio padre mi portava alle sue partite e a bordo campo, con addosso una maglia del Cagliari, prendevo a calci palloni più grandi di me […]. Crescendo, sono andato regolarmente allo stadio, a soffrire per i nostri colori. Ho ammirato dagli spalti la classe di campioni come Andrea Cossu, Marco Sau e Daniele Conti. Ad un certo punto mi son ritrovato ad allenarmi e condividere con loro lo spogliatoio […]. Da tutti loro ho cercato di imparare qualcosa. Sono stati bravi maestri: mi hanno trasmesso il senso del sacrificio, il valore della sofferenza e della partecipazione. L’appartenenza e l’amore per la maglia le avevo già dentro”. Ed infine il saluto: “Adesso inizio un nuovo capitolo della mia carriera, sono pronto a lottare e dare tutto per i miei nuovi colori e i miei nuovi tifosi. Porterò comunque sempre nel cuore la mia Terra e la sua gente con affetto. Nicolò Barella”.