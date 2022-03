Barella ci crede: “Inter pazza, contro il Liverpool non si sa mai…”

Il centrocampista è squalificato ma carica la sua squadra in vista del ritorno contro i Reds

Tornato protagonista in nerazzurro con due assist nel match della sua Inter contro la Salernitana, Nicolò Barella ha parlato anche di Champions League e del ritorno della semifinale contro il Liverpool. Ai microfoni di Sky, il centrocampista, che sarà squalificato a causa del rosso rimediato nel girone contro il Real Madrid, ha ammesso che per la sua squadra non è impossibile tentare l'impresa ad Anfield.

CHAMPIONS - "La gara col Liverpool? E’ una partita talmente bella che non puoi aver paura di giocarla… L’Inter è pazza, no? Non si sa mai…", ha detto Barella. "Io squalificato? Mi dispiace non poterci essere a Liverpool ma sarò vicino ai miei compagni e a Vidal, per il quale sono contento".