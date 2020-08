Barella come… Hamsik: il traguardo raggiunto col gol in Europa League

Una rete bellissima che difficilmente dimenticherà. Nicolò Barella si è preso l’Inter e la sta trascinando, insieme al bomber Romelu Lukaku, sempre più avanti in Europa League. La vittoria dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen in coppa ha permesso alla squadra di Conte di approdare alle semifinali del torneo e puntare dritto alla finalissima.

Come detto, protagonista assoluto il calciatore ex Cagliari autore di una prova magistrale e della prima rete dei suoi nel 2-1 finale. Un gol che gli permette di infrangere un record che nessuno era riuscito a raggiungere da tempo.

Barella come… Hamsik

Come riporta Opta, Nicolò Barella è l’unico centrocampista di questa Serie A ad essere andato a segno con la stessa maglia in 4 competizioni differenti, il primo a riuscirci dopo Marek Hamsik nella stagione 2014/15 con la maglia del Napoli. Insomma un riconoscimento importante per il centrocampista ex Cagliari che si sta rivelando la carta in più della squadra nerazzurra grazie al suo stile di gioco e alla sua grinta. Prezioso in difesa ma, come dimostra la rete in Coppa, anche in attacco.



