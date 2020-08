Baresi e il miglior difensore al mondo: “Ne scelgo due: Sergio Ramos e Van Dijk perché…”

Nel corso della sua lunga ed interessante intervista rilasciata a Goal, Franco Baresi, ex storico difensore, ha avuto modo di parlare non solo del Milan, ma anche di quelli che, a suo modo di vedere, sono i difensori più forti del mondo in questo momento. Si parla al plurale, sì, perché Kaiser Franz non è riuscito a sceglierne solamente uno.

Baresi: “Sergio Ramos e Van Dijk i migliori”

Baresi parte subito dal capitano del Real Madrid Sergio Ramos: “Pensando ai difensori non è facile sceglierne uno, credo che in questi anni per la sua bacheca e per la sua carriera straordinaria Sergio Ramos sia uno dei top. Riesce ancora ad essere importante per il Real Madrid anche se non è più giovanissimo”.

Così come lo spagnolo, anche l’olandese del Liverpool Virgil Van Dijk è stato molto importante per i Reds: “Per il Liverpool è stato una figura molto importante per la sua caratura, per la sua personalità, per quello che è riuscito a trasmettere alla squadra e a dare fiducia vincendo dopo tanti anni”.

Guai, però, a fare paragoni tra presente e passato: “In linea generale credo che fare paragoni credo non sia mai bello, ognuno esprime quello che sente dentro, il proprio carattere, la propria personalità”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE