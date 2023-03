Bari, Cheddira: “Sogno la A. Nazionale italiana? Potevo giocarci ma…”

Le parole dell'attaccante marocchino.

Redazione ITASportPress

Intervista a Fanpage.it per l'attaccante del Bari e del Marocco, Walid Cheddira. Il giocatore sta vivendo un periodo d'oro che lo ha portato anche a giocare il Mondiale in Qatar lo scorso inverno.

Merito delle sue prestazioni col club di Serie B che spera di trascinare, a suon di gol, nel massimo torneo. "Non avrei mai pensato di arrivare così in alto, ma ho sempre lavorato, dato sempre il massimo per migliorarmi e per arrivare più in alto possibile. Ho sempre sognato in grande e grazie a tutti i sacrifici sono arrivati i risultati", ha detto Cheddira.

Lui, nato a Loreto da genitori originari di Béni Mellal, poteva giocare per l'Italia ma non ha resistito alla possibilità di giocare subito un Mondiale, quello in Qatar: "Se ho mai pensato alla Nazionale italiana? Ci ho pensato, ma appena arrivata la chiamata di mister Regregui (CT del Marocco) non ho esitato e ho accettato. Per me il Mondiale in Qatar è stata un'esperienza fantastica, ricordi indelebili che non cancellerò mai. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e questo mi da coscienza e fiducia per andare avanti e fare sempre meglio".

Non manca un passaggio anche sul club: "Io accostato al Napoli e altri club di serie A? Al momento sono solo voci ma mi fanno piacere e mi spingono a lavorare ancora di più. Il mio pensiero è qua a Bari per arrivare in Serie A con questa squadra".