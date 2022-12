Bari, De Laurentiis: “Cheddira? Marocco come l’Italia per me. Sulla Serie A…”

Le parole del numero uno del club.

Redazione ITASportPress

In occasione dell'evento organizzato per lo scambio di auguri per Natale da parte del Bari e la stampa, il presidente Luigi De Laurentiis ha avuto modo di affrontare diverse tematiche relative alla squadra, la classifica e le ambizioni per la stagione. Non solo. Ampio spazio pure alle meraviglie al Mondiale del Marocco dove gioca l'attaccante "barese" Cheddira.

"La stagione è in linea con la nostra ambizione. Nel mercato estivo abbiamo investito tanto, non avremmo mai fatto un campionato tanto per farlo. Il gruppo vittorioso in C, con i rinforzi e l'allenatore Mignani, ha trovato un gioco che ha distinto la squadra", le parole di De Laurentiis.

Sul Mondiale: "Cheddira ai Mondiali, inseguito in campo da Cristiano Ronaldo? Devo dire che è stato una gioia e un orgoglio. Il Marocco è per me come l'Italia". "Cheddira fa la differenza come giocatore e anche per le casse societarie. Pure Caprile a 21 anni si è dimostrato un portiere di personalità e umiltà. Resteranno con noi in questo campionato. Ogni società deve pensare anche ai bilanci", le dichiarazioni riprese da Sportmediaset.

Sull'andamento in Serie B: ""Noi ci siamo presentati con una squadra competitiva, ma in avvio siamo stati cauti. Nessuno sa la performance della squadra in partenza. I giocatori in campo hanno fatto il massimo. Per una buona parte del torneo siamo stati una sorpresa, poi ci hanno scoperto e gli avversari hanno iniziato a frenarci".

E sull'ipotetica promozione in A: "Nessuno può prevedere il calcio come andrà. Il Parma nel passato torneo ha investito molto ed è arrivato 12esimo. Nulla è matematico. Bisogna fare le scelte giuste. Ci siamo impegnati economicamente in una piazza importante, ma la formula precisa per i risultati positivi non c'è. Mi fido del ds Polito. Se mi chiede due acquisti? Se ci sgraviamo di pesi, per prendere nuove leve, ci siamo. Prima di Natale mi aspetto due vittorie".

Un passaggio anche sulla questione delle multiproprietà: "Generano una situazione frustrante, ma l'imprenditorialità è anche rischio". "Il calcio italiano interessa grandi fondi e in tal senso il Bari può essere di grande intrigo ed in A può avere subito un fatturato di tutto rispetto".