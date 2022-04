Bari, Luigi De Laurentiis: “In Serie A e con Ibrahimovic? Perché no…”

Parla il numero uno del club

Luigi De Laurentiis parla al Corriere dello Sport del suo Bari , fresco di promozione alla Serie B e col sogno di tornare nel massimo campionato italiano. Il numero uno del club, in una lunga chiacchierata col direttore Ivan Zazzaroni, ha simpaticamente ironizzato anche sul possibile ingaggio di Ibrahimovic in caso di doppia promozione e quindi dell'arrivo in A.

"Bari subito in A magari con Ibra? Perché no?", ha risposto De Laurentiis. "Ibra mi diverte da morire. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irriverente. Portarlo a Bari a 41 anni? Perché no! (ride)". E poi: "A chi mi chiede subito la A? Dico di goderci la B. Non vendo fumo, ma comunque vogliamo lottare per salire subito. Multiproprietà? Se riusciremo a salire in A, ci porremo il problema della multiproprietà".