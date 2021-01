Bari, Minelli: “Ho sottovalutato il Covid, invece bisogna fare attenzione”

Il difensore del Bari e prodotto del vivaio della Juventus, Alessandro Minelli, ha raccontato la sua battaglia con il Covid: “Tornare a giocare a calcio è stata una sensazione bellissima, sono contento e non vedevo l’ora. Ho sottovalutato il Covid, poi ci sono passato e oggi posso dire che è stata una brutta esperienza. Serve molta attenzione, è importante utilizzare tutte le precauzioni possibili. Ora ho voglia di tornare in campo – spiega il difensore a Telebari – , ma sono stato fermo per un mese e devo rimettermi in condizione”.