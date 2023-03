Barthez non convinto da Donnarumma: “Troppo alto. E su Maignan…”

Il pensiero dell'ex storico portiere francese.

Parere illustre quello lasciato a Le Parisien da Fabien Barthez, storico portiere della Nazionale francese, a proposito degli attuali numeri uno in giro per il mondo. L'ex giocatore non è convinto dalla "nuova generazione" in questo ruolo e ha preso l'esempio di Gianluigi Donnarumma per spiegare alcuni suoi pensieri.

"Da quattro o cinque anni troppi allenatori preferiscono portieri da 1 metro e 95 o più che occupano lo spazio. Non ho nulla contro, anche perché il migliore al mondo, Courtois, è alto 2 metri. Ma la formazione francese e non solo, ormai produce portieri formattati e privi di creatività, sacrificando quei portieri che magari misurano 1 metro 85, senza offrire loro una chance" ha detto Barthez. Prendendo poi Donnarumma come esempio: "Donnarumma è alto quasi due metri e non sta facendo una stagione eccezionale. Il gol di Coman (subito in Champions League nell'andata degli ottavi di finale contro il Bayern) illustra qualità e difetti di un portiere della sua altezza. Il problema non è la reattività sul gol, ma è legato alla sua tecnica che non era quella giusta. Avrebbe dovuto respingere la palla con il piede, invece che provarci con le mani. Un portiere più piccolo, con più istinto e tecnica l’avrebbe parata".

Non manca un pensiero anche per Mike Maignan del Milan e numero uno pure della Francia: "Mike ha scalato le gerarchie con brio, ma non l’ho mai visto con continuità al livello delle nazionali dove in una decina di partite devi essere sempre all’altezza. Quando giochi con la nazionale il livello è superiore perché giochi con i migliori del tuo Paese e affronti i migliori di ogni nazione avversaria, e non è sempre il caso quando sei in club. A Maignan avrebbe fatto bene andare al Mondiale. Non posso ancora valutarlo in modo completo".