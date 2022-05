Barzagli incensa Chiellini: “Sarà ottimo dirigente. La sua migliore qualità…”

Il parere dell'ex compagno

Redazione ITASportPress

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Andrea Barzagli, storico difensore dell'Italia e della Juventus, c'è spazio anche per qualche parole su Giorgio Chiellini, suo ex compagno, e prossimo, quasi certamente, all'addio al calcio per iniziare l'avventura dirigenziale.

IN CAMPO - Sulle qualità sul terreno di gioco, Barzagli ha detto: "Giorgio si è applicato tanto per il calcio moderno. È uno dei pochi veri marcatori rimasti, a cui piace il contatto. Ma nonostante le difficoltà tecniche di partenza ha lavorato molto anche sull’impostazione, che passa molto in secondo piano. Può sbagliare, ma non ha mai paura di fare il passaggio. E se ha spazio sa portare palla. Questa applicazione lo ha reso un difensore completo".

FUTURO - Sul futuro di Chiellini: "Penso che possa fare quello che vuole. È un ragazzo atipico perché è uno dei pochi calciatori laureati, non è mai stato fuori luogo e mai banale nelle sue dichiarazioni. Vede avanti e pensa al futuro, gli manca solo un po’ d’esperienza che è giusto che chiunque faccia in un nuovo ruolo. Ha tutto per fare bene il dirigente, ma deciderà lui se e quando".