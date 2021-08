Barzagli: “Juventus in Champions? L’obiettivo minimo deve essere…”

Il commento dell'ex difensore bianconero

Ieri sono andati in scena i sorteggi dei gironi per la Champions League 2021-22. Girone accessibile per la Juventus , più difficoltà per Inter, Atalanta e soprattutto Milan. A parlare dei bianconeri e di quello che dovrà essere il percorso della squadra di Allegri ci ha pensato l'ex difensore della Vecchia Signora Andrea Barzagli , intervistato da La Gazzetta dello Sport.

MINIMO - Il centrale, che ha vissuto in bianconero diversi bei momenti, ha commentato quello che è stato l'esito del sorteggio e quello che potrà essere il cammino juventino: "Il potenziale della Juventus è sempre di arrivare almeno ai quarti. Per la rosa che ha, gli ottavi li deve passare di corsa, anche se andasse via Ronaldo", ha detto Barzagli. "Da lì in poi concorrono altri fattori oltre all’effettiva qualità: momento di forma, fortuna, chi incontri e in che condizione sono i rivali quando li incontri".