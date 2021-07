Barzagli: “Non dovevo entrare nello staff di Sarri. No ad Allegri perché…”

L'ex giocatore e membro dello staff si racconta

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus nonché ex membro dello staff tecnico bianconero ai tempi di Sarri, ha parlato della sua esperienza da non calciatore ma anche dell'Europeo e della finale dell'Italia contro l'Inghilterra.

ALLA JUVE - "Lasciai lo staff tecnico di Sarri dopo pochi mesi perché non ero pronto, non dovevo accettare la proposta", ha detto Barzagli. "Con Sarri capitava che non fossimo d'accordo ma nessun litigio, solo discussioni. Ora ho detto no alla Juve di Allegri perché è un periodo della mia vita in cui preferisco essere libero e godermi la famiglia".

EURO 2020 - Sulla finale dell'Europeo: "Cosa deve fare l'Italia? Tenere più possibile il pallone, in modo da gestire i ritmi e ridurre il rischio di loro ondate. L’Inghilterra ha due o tre giocatori in grado di risolvere la finale con una giocata. E dietro sono compatti: hanno preso un solo gol e su calcio piazzato. Però se teniamo la palla possiamo far emergere le nostre qualità. Sono ottimista. Il fattore campo ovviamente è importante, però se prendi la partita in mano ne azzeri il valore e li spaventi. L’Italia gioca un bel calcio, ma se c’è bisogno di adattarsi, lo sa fare come dimostrato con la Spagna".Sulla difesa italiana: "Chiellini e Bonucci sono due mostri. Lo dicono il rendimento, i numeri pazzeschi. Sono il cardine della Nazionale. Giocano ancora a livello altissimo e poi, quando serve un urlaccio...".