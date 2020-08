Bastoni ospite sulla barca di… Bocelli: “concerto privato” per il difensore dell’Inter

Un rapporto speciale quello tra il noto tenore Andrea Bocelli e l’Inter. Così unico che in vacanza, il cantante ha voluto invitare il difensore della sua squadra del cuore Alessandro Bastoni ad unirsi nella sua barca per… “un concerto privato”.

Bastoni: il regalo di Bocelli

Come mostrato su Instagram dal difensore dell’Inter, Andrea Bocelli ha ospitato Alessandro Bastoni sulla sua barca e gli ha dedicato anche una delle sue canzoni più famose “Vivo per Lei”. Un gesto che è stato molto apprezzato dal difensore dell’Inter che ha ringraziato sui social taggando il tenore e la sua famiglia. Un concerto privato per godersi al meglio le vacanze dopo le fatiche di una lunghissima stagione conclusasi per la squadra nerazzurra con la delusione nella finale di Europa League di pochi giorni fa.

