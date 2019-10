Batistuta, futuro da allenatore: entrerà nello staff di Prandelli

Ci sarà la panchina nel futuro di Gabriel Omar Batistuta. L’ex bomber della Fiorentina e della Nazionale argentina, sta per intraprendere la carriera di allenatore. Prima, però, sarà sua premura fare esperienza.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Re Leone avrebbe intenzione, infatti, di entrare nello staff di un tecnico già affermato per migliorare le proprie conoscenze. Già avviati i contatti con Cesare Prandelli.

Batistuta in questi giorni si trova a Firenze per seguire un programma di riabilitazione a seguito dell’intervento alla caviglia sinistra al quale è stato sottoposto nei giorni scorsi e proprio il soggiorno nel capoluogo toscano gli ha dato l’opportunità di incontrare Prandelli e parlare del futuro. La richiesta di Batistuta sarebbe stata accolta con successo ed entusiasmo da parte dell’ex allenatore del Genoa che aspetta la chiamata giusta per tornare su una panchina. Magari, proprio con una forza in più come l’ex bomber argentino.