Bayer Leverkusen, Bosz e il consiglio agli allenatori: “Non siate Klopp o Guardiola…”

“Non siate un Guardiola o un Klopp. Se state imitando qualcun altro, i giocatori se ne accorgeranno”, parola di Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen. Parlando a DAZN e Goal, l’allenatore ex Ajax e anche Borussia Dortmund ha voluto rivolgersi ai giovani tecnici che si apprestano ad iniziare la propria carriera nel mondo del pallone. L’invito è quello di portare avanti una propria filosofia.

SE STESSI – “Siate voi stessi! Sviluppate il vostro stile e non copiate gli altri”, ha detto Bosz che in particolare cita due grandi allenatori degli ultimi anni: “Non siate né Guardiola né Klopp. Se state imitando qualcun altro, i giocatori se ne accorgeranno. Sviluppate la vostra filosofia e seguitela sempre. Dovete restare sulle vostre idee e divertivi sempre”. E sul suo passato, il tecnico del Bayer Leverkusen ha ammesso di aver avuto modo di ascoltare anche i consigli di qualcuno molto vicino ad uno dei suoi idoli: “Johan Cruijff? In Olanda era ed è il più grande. Non avevamo mai visto nessuno come lui nei primi anni Settanta. Mio fratello era pazzo per quell’Ajax. Pazzo di Cruijff e di Marco van Basten”. E nel 2016 il curioso aneddoto: “Jordi (Cruijff ndr, all’epoca direttore sportivo del Maccabi Tel Aviv) aveva detto che suo padre non voleva stare in hotel tutto il giorno con la moglie e che per questo veniva al campo di allanamento ogni giorno. Abbiamo parlato di calcio ma mi sono limitato ad ascoltare. L’ho lasciato parlare e ho analizzato tutto in seguito con i miei assistenti”.