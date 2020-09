Bayern, Flick: “Siviglia vinto con merito Europa League. Götze? Gli chiamo perchè è in difficoltà ma non è tema mercato”

La nuova stagione è cominciata da pochi giorni dopo che appena un mese fa si è chiusa trionfalmente quella vecchia, ma il Bayern ha ancora fame ed è nelle condizioni di sollevare subito il primo trofeo. I bavaresi domani infatti disputeranno la finale della Supercoppa europea a Budapest contro il Siviglia. Alla vigilia del match queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Bayern Hansi Flick: “Il Siviglia ha vinto meritatamente l’Europa League. E’ una squadra matura e forte tatticamente. Il suo allenatore sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita intensa. Entrambe le squadre hanno molto da offrire, dunque possiamo aspettarci una gara di altissimo livello. Vogliamo prepararci al meglio. Penso che le squadre saranno pronte al 100%, molto concentrate e che giocheranno con intensità. Prendiamo molto sul serio questo impegno: è una finale, e le finali, si sa, sono sempre speciali” ha aggiunto l’allenatore tedesco come riportato dal sito della Uefa.

Flick ha anche parlato del possibile ritorno a Monaco di Mario Götze

“Non riesco a spiegare il motivo per cui questo argomento era così grande oggi sui giornali – ha affermato Flick – e non riesco a capire perchè tutti hanno scritto della partenza di Javi Martínez che è qui con noi e sono contento di questo. Quanto a Mario Götze, ho ancora contatti regolari con i giocatori del mio periodo in Nazionale, più con Mario perché sta attraversando una fase difficile e ci sentiamo al telefono. Apprezzo i suoi punti di forza e so cosa può fare, ma al momento non è un argomento di mercato per noi”.