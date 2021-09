Bayern, Kimmich e Goretzka contribuiscono per vaccinare 132 mila bambini poveri

Ancora una iniziativa di beneficienza dei due centrocampisti

I calciatori del Bayern Joshua Kimmich e Leon Goretzka hanno donato cinquecentomila euro per la campagna globale di vaccinazione contro il coronavirus promossa dall'UNICEF. Nel marzo 2020, i due calciatori della nazionale tedesca, hanno lanciato il loro progetto di raccolta fondi COVID-19 chiamato WeKickCorona. Da allora, la loro fondazione ha raccolto oltre 6 milioni di euro per 700 enti di beneficenza. Con le donazioni di Kimmich e Goretzka, l'UNICEF sarà in grado di fornire il vaccino contro il coronavirus a circa 132.000 bambini nei paesi più poveri.