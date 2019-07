Bayern, l’ex Matthaus contro l’acquisto di Dembélé: “Non va preso”

Il possibile ritorno di Neymar al Barcellona può aprire le porte alla cessione di Ousmane Dembélé, proprio il giocatore sul quale puntò la dirigenza nell’estate 2017 per sostituire il brasiliano approdato al Paris Saint-Germain.

L’ex Borussia Dortmund però non ha entusiasmato in due anni in Catalogna, più per i comportamenti fuori dal campo che per il rendimento. Il Bayern Monaco sembra interessato a riportare il giocatore in Germania, ma un grande ex dei bavaresi, Lothar Matthaus, intervistato dalla Bild, si è detto fermamente contrario a questo scenario:

“Quando penso a tutto quello che ha combinato al Borussia e al Barcellona non vedo perché non dovrebbe farlo al Bayern” ha detto l’ex interista, che se l’è poi presa anche con il presidente Hoeness: “Hoeness fu molto critico con Dembélé quando forzò il passaggio dal Borussia al Barcellona, prenderlo vorrebbe dire perdere credibilità. E poi non si può mai sapere, magari tra un anno vorrà già cambiare aria”.

Matthaus si è invece detto favorevole al tentativo di acquistare dal Manchester City Leroy Sané, che conosce molti giocatori del Bayern in quanto compagni di Nazionale.