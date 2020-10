Bayern Monaco a -1 dal record del Barcellona di Guardiola: ma il sesto trofeo in un anno rischia di non arrivare per colpa del Covid

Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa Europea e Supercoppa di Germania. Il Bayern Monaco ha vinto tutto quello che poteva in questa ultima stagione arrivando a ben 5 trofei in un anno. Un record o quasi, dato che il Barcellona di Guardiola era riuscito in un solo anno solare ad arrivare a ben sei trofei. Poco male, anche i tedeschi hanno il Mondiale per Club da disputare per poter pareggiare la statistica incredibile anche se le tempistiche potrebbero non andare in favore dei tedeschi.

Bayern Monaco: 6 trofei in un anno a rischio per il coronavirus

Dopo aver battuto il Borussia Dortmund nella Supercoppa tedesca, e aver conquistato così il quinto trofeo nel 2020: il Bayern Monaco si trova ad un passo dal record del Barcellona dell’era Guardiola, capace di vincere ben sei trofei in un anno.

Per eguagliare il numero di successi dei blaugrana, i tedeschi dovranno vicnere il Mondiale per club in programma nel mese di dicembre. Tuttavia, il classico torneo, potrebbe non disputarsi per tempo a causa del coronavirus. Infatti, non tutte le Federazioni hanno portato a termine i loro tornei e servirà tempo per completarli. Ecco perché il possibile rinvio al 2021 sembra un’ipotesi percorribile. Questo porterà il Bayern Monaco a non riuscire a vincere il sesto trofeo in un unico anno. Insomma, il Covid-19 potrebbe giocare un brutto scherzo ai pluri campioni bavaresi.

