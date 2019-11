Bayern Monaco, Coutinho si fa battezzare: ma la location è curiosa…

Che molti calciatori brasiliani abbiano un rapporto stretto con la religione non è certo un fatto nuovo. Non deve allora stupire che Philippe Coutinho abbia scelto di farsi battezzare da un popolare pastore brasiliano, Tiago Brunet.

La notizia è riportata da The Sun, ma a stupire è… il luogo in cui è avvenuta questa importante cerimonia: all’interno della vasca da bagno dell’appartamento di Monaco di Baviera in cui abita l’ex interista, ceduto in prestito la scorsa estate dal Barcellona al Bayern Monaco.

“Grazie al pastore Tiago Brunet. Sono stati due giorni più che speciali che resteranno per sempre impressi nelle nostre vite” il commneto del calciatore su Instagram.