Bayern Monaco, De Ligt: “Difficoltà all’inizio, in Italia meno intensità ma ora…”

A proposito della sua fase di adattamento al Bayern Monaco e al calcio tedesco: "Differenze tra gli allenamenti in Italia e in Germania? Sì. Sto giocando in allenamento contro gli attaccanti più forti del mondo. All'inizio ho avuto difficoltà ma giorno dopo giorno impari e migliori. Questo è molto importante per me". E ancora: "Gli allenamenti ad ogni modo sono entrambi duri. In Italia fai più tattica e più schemi, meno intensità e soprattutto nello sprint. All'inizio ho avuto qualche difficoltà con il lavoro di intensità che abbiamo fatto al campo ma ora ho trovato una condizione buona".