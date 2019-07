Bayern Monaco, Lewandowski dà la scossa: “Dobbiamo rinforzarci”

Mentre le grandi d’Europa, dal Barcellona al Real Madrid fino alla Juventus, comprano e si rinforzano, il Bayern Monaco aspetta.

Lucas Hernandez dall’Atletico Madrid è l’unico volto nuovo finora della rosa di Kovac e allora ecco che uno dei leaders dello spogliatoio, Robert Lewandowski, prova a dare la scossa.

“Non è ottimale avere così pochi giocatori in squadra, tutti lo sanno. Servono altri rinforzi, altrimenti sarà difficile competere per vincere ogni titolo” ha detto il bomber polacco in conferenza stampa.

Incertezza anche sui tempi del rinnovo di contratto: “Stiamo trattando, ma non so quanto tempo ci voglia”.