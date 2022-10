Bayern Monaco, Musiala e l’ammirazione per Messi: “Voglio essere come lui perché…”

Jamal Musiala è stato battuto da Gavi sia nel trofeo Kopa sia nella corsa al Golden Boy. Però, il centrocampista del Bayern Monaco può prendersi in un certo senso la sua rivincita nella sfida di Champions League di questa sera contro il Barcellona. Per l'occasione, parlando con AS , il giocatore del club bavarese ha parlato di svariati argomenti.

MESSI - A proposito di Barcellona e, in questo caso di un ex, Musiala ha parlato pure di Messi: "Io guardavo molte partite del Barcellona perché c'erano Iniesta, Xavi e Messi. Lui e Cristiano Ronaldo sono stati per anni i più forti. Anche se apprezzo molto CR7, io sono del team Messi. Voglio essere come lui e seguire il modo in cui lui si è sempre comportanto. Lui è sempre stato se stesso, fedele ai suoi principi".