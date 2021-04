Bayern, Rummenigge: “Giusta la riforma della Champions ma no alla SL”

Parole dure anche del Ceo del Bayern

Duro l'affondo del Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge sulla Superlega e sui club fondatori: "Non credo che la Superlega risolverà i problemi finanziari dei club europei causati dal coronavirus. Non ho partecipato alla progettazione di questa competizione. Tutti i club europei dovrebbero piuttosto lavorare in solidarietà per fare in modo che i costi di struttura, in particolare gli stipendi dei giocatori e le commissioni degli agenti siano parametrati ai ricavi, per rendere più razionale il calcio europeo". Rummenigge, inoltre, accoglie con favore la riforma della Champions League: "Perché riteniamo che sia il passaggio giusto per lo sviluppo del calcio europeo. I round preliminari modificati - dice l'ex campione tedesco - contribuiranno ad una maggiore tensione ed emozione nella competizione".