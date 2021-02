Bayern-Tigres, le formazioni ufficiali

Questi i 22 in campo di Bayern e Tigres che si contenderanno il Mondiale per Club allo stadio di Doha:

Bayern (4-2-3-1) Neuer – Pavard, Süle, Hernández, Davies – Kimmich, Gnabry, Alaba – Sané, Lewandowski, Coman. All. Flick

Tigres (4-4-2): Guzman – L. Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas – Rafael Carioca, Pizarro – Quinones, Aquino – Gonzales, Gignac. All. Ferretti

DOVE VEDERLA

Bayern Monaco-Tigres allo stadio all’Education City Stadium di Al Rayyan, sarà trasmessa in TV in chiaro e in streaming sul canale 20. Calcio d’inizio alle ore 19.00.