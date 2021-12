Beccaglia: “Gesto grave e non accetto scuse. Ha toccato corpo senza permesso”

Serrani ha visto crollargli il mondo addosso e ritiene che il massacro mediatico che sta subendo sia esagerato

Redazione ITASportPress

Una ferita che resta nel corpo e nella mente. La pacca nel sedere a Greta Beccaglia, giornalista 27enne di Toscana Tv fuori dallo stadio di Empoli, ha fatto il giro del mondo, stigmatizzato a tutti livelli: sport, spettacolo, pure politica. Un video servito anche a identificare il colpevole di quel gesto vergognoso. Alla Gazzetta dello Sport, la giornalista non ha voluto parlare di Andrea Serrani, l'autore del gesto che ora si duole per quel gesto e ha provato a contattare la Beccaglia per scusarsi. Respinto.: "Non voglio nemmeno nominarlo -ha detto Beccaglia-. Ho già fatto il mio dovere denunciandolo, ho saputo che si è scusato ma non mi interessa. Il suo è stato un gesto grave. Ha toccato il mio corpo senza averne il permesso, è stato scioccante e io sono stata fortunata".

In che senso, scusi?

"Perché ero in diretta davanti a una telecamera. Ogni giorno accadono cose di questo tipo a ragazze che non hanno la possibilità di difendersi, che non hanno prove video della molestia subita. E per questo la mia denuncia è anche per loro".

Qual è la cosa che le ha fatto più male?

"L'indifferenza delle persone lì attorno, come se fosse una cosa normale. Io sono contenta di come ho reagito, di non aver dato in escandescenze. Ma sono cresciuta così, con una famiglia che mi ha trasmesso valori importanti come il rispetto per gli altri e la solidarietà".

Forse è proprio da lì che bisogna partire, dal trasmettere certi messaggi di rispetto all'interno della famiglia. Il suo aggressore è padre di una bambina, una futura donna.

"Ripeto, non voglio parlare di lui ma posso solo dire una cosa: è un uomo fortunato perché può fare il padre. Essere genitore è un dono prezioso, io ho perso mio papà quando avevo 17 anni e mi manca tantissimo, ogni giorno, soprattutto in questo momento".