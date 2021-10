Beckham, 150 milioni per essere volto del Qatar a partire dal mondiale 2022

Per l'ex stella inglese pronto un accordo da 15 milioni di sterline per i prossimi 10 anni

Il tabloid spiega come il presidente dell'Inter Miami è stato scelto per essere in primis testimonial della manifestazione tra Nazionali ma anche per essere il volto che dovrà rappresentare il Qatarper i prossimi 10 anni. A inizio mese l'ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan e Psg è volato a Doha per vedere le strutture che ospiteranno i mondiali e soprattutto per chiarire qualche alcuni punti prima di raggiungere un accordo definitivo. Becks era infatti preoccupato per le controversie sui diritti umani e ha scelto di visionare da molto vicino la sistuazione. Una fonte ha spiegato sempre al Sun: "David crede nella volontà del Qatar di abbracciare il progresso e i mondiali, i primi a tenersi nel mondo arabo, possono aiutare a portare un cambiamento positivo. David ha grande fiducia nella capacità del calcio di superare le differenze, ma era importante che vedesse i progressi al riguardo di persona".