Beckham dice Cristiano Ronaldo: “Spero resti al Manchester United”

Il commento dell'ex Spice Boy

Resta ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Senza Champions League, il portoghese potrebbe pensare di lasciare il Manchester United per cercare un'altra avventura importante, una delle ultime, probabilmente, della sua carriera che gli possa permettere di vincere ancora dei trofei.

Proprio sul destino di CR7 ha voluto dire la sua David Beckham, attuale proprietario dell'Inter Miami in MLS, che a SKy Sports si è sbilanciato parlando quasi da tifoso: "È uno dei migliori giocatori al mondo degli ultimi 15 anni insieme a Messi. Spero che resti al Manchester United anche la prossima stagione, è importante per i tifosi. Ma è importante anche per lui, sappiamo tutti cosa significhi il club per lui. Sta facendo ancora quello che sa fare meglio, ovvero segnare gol. Fare quello che fa alla sua età è davvero fantastico, quindi spero che che resti almeno un altro anno o due".