Beckham e la quarantena extra lusso: nuova villa da 22 milioni di euro

Non avrà certo problemi di spazio in casa David Beckham, ex calciatore e attuale numero uno dell’Inter Miami, per trascorrere il periodo di isolamento imposto per l’emergenza coronavirus. L’ex Spice Boy, infatti, come riporta il Sun ha deciso di comprare una nuova dimora del valore di 22 milioni di euro. Un nuovo acquisto a Miami per Beckham e sua moglie Victoria che si trasferiranno all’interno del grattacielo One Thousand Museum disegnato da Zaha Hadid. Un palazzo dotato anche di eliporto. Mentre l’appartamento in cui vivrà questi giorni l’ex giocatore anche del Milan vede la bellezza di cinque camere da letto, sette bagni, una piscina, un’area solarium e, ovviamente, una palestra.