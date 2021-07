Beckham e le manie di Victoria sullo stile raccontate da… Sven Goran Eriksson

"Neppure il Real Madrid era stiloso per lei..."

Retroscena inedito raccontato da Sven Goran Eriksson su David e Victoria Beckham e... le manie sullo stile e l'eleganza della compagna del noto ex calciatore. Come riporta AS, l'ex mister ha parlato alla radio svedese Summer in P1, riferendo di un curioso aneddoto che riguarda la moglie dell'attuale numero uno dell'Inter Miami.

STILE - La vicenda raccontata da Eriksson risale agli anni in cui lui era l'allenatore del Leicester e tentò di reclutare Beckham nella sua squadra dopo la scadenza del contratto con i Los Angeles Galaxy. A quanto pare l'ex nazionale inglese sembrava essere abbastanza disposto ad accettare l'offerta e tornare a giocare in Premier League. Di parere opposto, invece, sua moglie Victoria: "Ci siamo incontrati ad un galà di calcio a Londra e, sapendo che il suo contratto sarebbe scaduto presto, gli ho proposto di venire nella mia squadra. Lui all'inizio sembrava intenzionato ad accettare. Ma il giorno dopo Victoria ha fatto irruzione nel mio ufficio. Mi ha guardato e mi ha detto bruscamente: 'Sven! Sei pazzo? Riesci davvero a immaginarmi a Leicester?'. David in seguito si è scusato con me e mi ha spiegato che quando giocava in Spagna, nemmeno il Real Madrid era abbastanza stiloso per lei...".