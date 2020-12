Beckham e quel sogno chiamato… Mbappé: “Vorrei tornare in campo per giocare con lui”

Una tattica in ottica mercato oppure dei semplici sogni nel cassetto e desideri, quasi certamente irrealizzabili? Chissà, intanto David Backham, storico ex giocatore tra le altri di Milan, Manchester United e anche Psg, ora patron dell’Inter Miami in MLS, strizza l’occhio a Kylian Mbappé e parlando ai microfoni di Telefoot ammette di avere un desiderio davvero particolare: scendere in campo per giocare con l’attaccante 21enne.

Beckham: “Vorrei giocare con Mbappé”

“Mi piacerebbe essere ancora un calciatore. Vorrei tornare in campo per giocare con un attaccante come Kylian Mbappé”, ha detto Beckham esaltando poi il giovane centravanti del Psg e della Francia: “Sarebbe un vero sogno giocare con uno come lui. Basta davvero dargli un bel passaggio in movimento e lui prenderà palla e andrà in gol”. Parole al miele da parte dell’ex Spice Boy che già in passato aveva avuto molti complimenti per il ragazzo del Psg che resta legato alla società fino al 2022 e che a breve potrebbe parlare di rinnovo.