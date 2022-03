Beckham, il gesto per l’Ucraina: account Instagram ceduto per un giorno a dottoressa

Il gesto dell'ex calciatore

Redazione ITASportPress

71 milioni di seguaci su Instagram, un pubblico importante per David Beckham e, nelle scorse ore, anche per la dottoressa Iryna, capo di un centro perinatale regionale in Ucraina. L'ex capitano dell'Inghilterra ha ceduto il controllo del suo account a un medico ucraino nella città di Kharkiv per mostrare il lavoro incredibile dei medici in questo periodo di guerra.

Come spiegato dallo stesso ex calciatore in un filmato, per un giorno intero, l'ex Spice Boy ha ceduto il controllo del suo profilo alla dottoressa per mostrare quanto lavoro e fatica i medici stanno facendo per compiere il loro lavoro in questo periodo di guerra.

Nelle stories pubblicate in queste ore, sono stati mostrani neonati curati in condizioni estreme e un seminterrato dove i pazienti sono stati obbligati ad essere spostati per sfuggire ai bombardamenti. Spazio anche al racconto live della dottoressa Iryna che ha detto: "I primi giorni sono stati i più difficili. Abbiamo dovuto imparare a lavorare con i bombardamenti e gli scioperi. Probabilmente stiamo rischiando la vita, ma non ci pensiamo affatto. Amiamo il nostro lavoro. Medici e infermieri qui, ci preoccupiamo, piangiamo, ma nessuno di noi si arrende".