Beckham in Italia per regalarsi… un mega yacht di lusso

L'ex Spice Boy è stato visto a La Spezia

Regalo in vista per David Beckham. L'ex stella del Manchester United si trova in Italia, a La Spezia, e il motivo è da ricondurre ad un prossimo investimento. L'ex Spice Boy sarebbe in procinto di ordinare un nuovo lussuosissimo yacht. Queste sono le voci che stanno circolando nella città ligure. I rumors sono stati confermati dopo che l'attuale presidente dell'Inter Miami è stato avvistato all'interno dei cantieri Riva Ferretti, dove avrebbe visionato un superyacht che potrebbe essere il suo nuovo acquisto.