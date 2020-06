Beckham, la sua ex Aston Martin in vendita per 500 mila euro

David Beckham protagonista non solo nel mondo del calcio. L’ex calciatore, ora presidente dell’Inter Miami, squadra di Mls, torna a far parlare di sé. Questa volta indirettamente, attraverso quella che è stata una sua vettura. Una splendida Aston Martin AMV8 Volante, messa in vendita per la bellezza di circa 500 mila euro.

Come riportano diversi siti specializzati, infatti, nel Regno Unito hanno messo in vendita la vettura che apparteneva all’ex capitano del Manchester United e della Nazionale inglese e il fatto di essere stata sua ha visto il suo prezzo alzarsi vertiginosamente. L’ex Spice Boy aveva tenuto l’auto per 15 anni e spesso si era mostrato alla sua guida con la moglie Victoria Adams. Di questo modello ne sono stati realizzati soltanto 78 esemplari e questo aggiunge altro valore alla bellissima Aston Martin che è stata messa a nuovo dagli specialisti della casa automobilistica prima di essere messa in vendita.

