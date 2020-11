Beckham protagonista su FIFA 21: special edition in suo onore e… ironia social con i figli

Ritorno in grande stile per David Beckham nel mondo del calcio, almeno in quello virtuale dei videogame. L’ex calciatore, ora presidente dell’Inter Miami in MLS, è stato scelto dal noto videogame FIFA 21 per la copertina di un’edizione speciale a lui dedicata.

Beckham sulla copertina di FIFA 21

A comunicarlo è stato il diretta interessato che, nelle scorse ore, attraverso il proprio profilo Instagram ha mostrato quella che sarà la David Beckham Special Edition per FIFA 21. Il videogame di calcio che appassiona tantissimi vedrà dal 4 dicembre un volto nuovo, o quasi, nella sua copertina.

“23 anni dopo sono davvero orgoglioso di essere tornato nella copertina di FIFA 21”, ha scritto l’ex Spice Boy sui social. E come se non bastasse, Beckham ha voluto anche scherzare col profilo del videogioco e con quello dei suoi due figli maschi Cruz e Romeo. “Ora penseranno finalmente che sono figo”, ha detto il patron dell’Inter Miami.

La versione speciale sarà disponibile soltanto per le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X e dovrebbe uscire il prossimol 4 dicembre.