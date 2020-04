Beckham sicuro: “Messi è unico, Ronaldo non è al suo livello”

Tra Messi e Cristiano Ronaldo la scelta è sempre molto ardua. I due rappresentano senza alcun dubbio il meglio del calcio da 12 anni a questa parte. Un lotta a distanza tra chi vuole essere il migliore calciatore del mondo e, perché no, anche della storia. Sono in tanti, tra calciatori ed ex, che hanno espresso il loro gradimento per l’argentino o il portoghese.

MESSI UNICO – In questo dibattito è voluto intervenire anche David Beckham. L’ex centrocampista di United, Real e PSG ha parlato ad AS schierandosi dalla parte dell’argentino di Rosario: “Messi è unico come giocatore, non ce n’è un altro come lui. Cristiano Ronaldo non arriva al suo livello, ma entrambi sono in cima a tutti gli altri”. Un altro attestato di stima nei confronti di Leo Messi.