Belgio-Austria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Anche per questo la formazione belga di Tedesco ha voglia di provare a vincere. Per farlo, spazio a Courtois in porta; Castagne, Faes, Vertonghen e Theate in difesa. Tielemans e Mangala in mediana. Avanzati Lukebakio, Saelemaekers e Carrasco a sostegno di Lukaku . Non ci sarà, causa infortunio, De Bruyne.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Belgio e Austria si giocherà, come detto, oggi sabato 17 giugno 2023 alle ore 20:45 per le qualificazioni ad Euro 2024. La sfida potrà essere vista in diretta tv e streaming. In particolare in chiaro gratuitamente, sul Canale 20, ovvero uno dei canali Mediaset presenti sul digitale terrestre. In streaming anche per dispositivi portatili, su Mediaset Infinity.