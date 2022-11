Belgio, CT Martinez: “Lukaku sarà al top dopo la fase a gironi del Mondiale”

Non si vedrà Romelu Lukaku nelle prime uscite del Mondiale in Qatar. Il Belgio farà a meno del bomber dell'Inter per gare del girone. Sembra essere questa la linea decisa e confermata dal commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez . A pochi giorni dall'esordio nella rassegna iridata, il CT ha parlato delle condizioni fisiche del centravanti nella sua conferenza stampa di oggi.

CONDIZIONI - "Romelu sta facendo progressi ma servirà ancora tempo per vederlo al 100%", ha spiegato Roberto Martinez. "Stiamo seguendo il programma e non penso che sarà in grado di giocare la prima partita del Mondiale contro il Canada dall'inizio. Dopo la fase a gironi inizierà un altro Mondiale e credo che a quel punto Lukaku sarà pronto. In quelle gare diventerà un fattore per noi".