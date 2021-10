Belgio, ct Martinez: “Mondiale ogni due anni spazza via record di Maradona e Pelé”

Il punto di vista del ct del Belgio contrario all'ipotesi della Fifa di far disputare ogni due anni il Mondiale

L'allenatore del Belgio Roberto Martinez ha spiegato perché si oppone all'idea di far disputare la Coppa del Mondo ogni due anni. Negli ultimi mesi la FIFA ha spinto per questa ipotesi ma allo stesso tempo, ci sono molte voci che vanno in controtendenza. Una di queste è quella di Martinez: “Se un giocatore partecipava a tre o quattro campionati del mondo, era considerato un traguardo storico. E non vorrei che la storia e i record di stelle come Pelé e Diego Maradona svanissero ora, perché i giocatori potrebbero partecipare ai molti campionati del mondo ", riporta il tabloid Mirror.