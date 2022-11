Belgio, Lukaku c’è: convocato per il Mondiale

C'era grande attesa per le convocazioni del Belgio per il Mondial in Qatar al via tra pochi giorni. In modo particolare destava tensione la situazione legata al bomber dell'Inter Romelu Lukaku. Questa mattina, il commissario tecnico della Nazionael, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno alla rassegna iridata.